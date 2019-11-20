РИАМО - 20 ноя. На СВХ ООО «Автологистика» в Москве из-за нарушения в документах приостановили оформление партии сыра весом 151 килограмм, которая предназначалась для отправки в Азербайджан, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«При проведении ветеринарного контроля установлено, что в ветеринарном свидетельстве указан протокол лабораторных испытаний продукции от 5 апреля 2019 года, не действительный на момент проведения контроля», – говорится в сообщении.

Груз оформили после предоставления нового протокола лабораторных исследований продукции и корректно оформленного ветеринарного свидетельства.