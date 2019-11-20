РИАМО - 20 ноя. Работы по комплексному благоустройству Центрального проспекта завершили в Зеленограде, общая площадь благоустройства составила около 36 гектаров, сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Основная идея благоустройства Центрального проспекта Зеленограда заключалась в том, чтобы сохранить исторический колорит построенного в конце 1950-х годов наукограда, города-спутника столицы, придав ему современный комфорт и функциональность. Важно было сделать это городское пространство более привлекательным для пешеходов, сохранив при этом его транзитную функцию», – сказал Бирюков.

По его словам, жилые районы города размещены между лесом, поэтому основная идея, заложенная при благоустройстве – это бережное отношение к природе. В соответствии с ней провели благоустройство Центрального проспекта. С помощью линии газонов выровняли геометрию всей улицы, добавили цветники и высадили липы-крупномеры, создав «зеленый фасад» проспекта протяженностью 800 метров.

Вдоль домов специалисты комплекса городского хозяйства сформировали зеленую зону с площадками для отдыха, оборудованными дополнительными лавочками и велосипедными парковками.

Бирюков отметил, что в рамках благоустройства Центрального проспекта Зеленограда привели в порядок шесть существующих скверов. Там обустроили пешеходные дорожки и установили современные фонари, для удобства горожан появились удобные лавочки. Отремонтировали и дворовые территории.

Более того, полностью благоустроили территорию бульвара со стороны 3-го микрорайона. В рамках проведенных работ была усовершенствована схема дорожного движения. Для пассажиров общественного транспорта появилось 14 современных остановочных павильонов.

«Для жителей очень важны традиции их города, поэтому решено было отремонтировать две сохранившиеся с 1960-ых годов бетонные автобусные остановки, характерные для архитектуры того времени. В свою очередь, тротуары расширили и отремонтировали асфальтобетонное покрытие», – отметил заммэра.

Специалисты проложили кабельную канализацию протяженностью более 12 километров. На территории благоустройства установили более 530 новых фонарей с энергосберегающими лампами, а также более 700 малых архитектурных форм.

«В рамках комплексного благоустройства в данном районе Москвы разбили почти 100 тысяч квадратных метров газона и высадили 250 деревьев, а весной к ним добавится около 2,6 тысячи кустарников», – заключил Бирюков.