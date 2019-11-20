РИАМО - 20 ноя. Два друга поссорились в ходе посиделки в подмосковном Красноармейске, в результате один из приятелей нанес оппоненту проникающее ножевое ранение, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Мужчину 1982 года рождения доставили в медсанчасть из собственной квартиры на улице Гагарина. Медики зафиксировали у него проникающее ножевое ранение брюшной полости.

«Следствие выяснило, что преступление было совершено в ходе застолья, когда между пострадавшим и мужчиной 1979 года рождения завязался конфликт», - сказал собеседник агентства.

Подозреваемого доставили в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.