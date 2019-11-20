РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 ноя. Поэтический конкурс Дельфийских игр пройдет в Центральной библиотеке подмосковного Красногорске 24 ноября, стихи собственного сочинения прочитают поэты из стран СНГ, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Поэтический конкурс XIV молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ пройдет в Центральной библиотеке Красногорска в рамках спецпроекта «Год книги в странах СНГ» 24 ноября. Молодые поэты из стран Содружества будут состязаться в формате поэтического слэма – творческого соревнования, во время которого выступающие поэты декламируют тексты собственного сочинения», – говорится в сообщении.

После состязания состоится дискуссия на темы развития современной поэзии и литературного взаимодействия в странах СНГ.

«Организатором прямой трансляции вечера выступит Губернская библиотека. Ее проведут в социальных сетях учреждения библиотечной системы 24 ноября с 16:00 до 18:00», – отмечается в сообщении.

XIV молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ пройдут в Подмосковье в форме Дельфийского чемпионата с 22 по 26 ноября. Из 400 участников от сборной России – одаренных молодых музыкантов, певцов, литераторов в возрасте от 10 до 25 лет – Московскую область представят 100 человек. Участники из Подмосковья представят 18 муниципальных образований.

«Официальное открытие игр пройдет 23 ноября в концертном зале оздоровительного комплекса «Снегири» в Истре. Итоги Дельфийских игр подведут 25 ноября на сцене Vegas City Hall (в Красногорске – ред.)», – заключается в материале.