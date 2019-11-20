РИАМО - 20 ноя. В Одинцовском городском округе состоялся Единый день диспансеризации, медосмотр прошли около 100 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Осмотр прошли 94 человека: 59 женщин и 35 мужчин. По результатам обследования на второй этап диспансеризации направлено 40 человек», - говорится в сообщении.

Следующий Единый день диспансеризации пройдет в городском округе 23 ноября, жителей муниципалитета ждут в поликлинике №2 (Можайское шоссе, дом №134).

Регулярные медицинские обследования, профилактические осмотры позволяют человеку владеть актуальной информацией о своем здоровье.

Всем желающим измерят артериальное давление, возьмут анализ крови, сделают ЭКГ. Обследование включает в себя флюорографию, измерение внутриглазного давления, оценку сердечно-сосудистого риска. Женщины могут пройти гинекологическое обследование и сделать маммографию.