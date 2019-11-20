РИАМО - 20 ноя. Деятельность членов запрещенной в России террористической организации ИГИЛ пресечена на территории Московского региона сотрудниками ФСБ России при содействии Федеральной службы по финансовому мониторингу, МВД РФ и Росгвардии, задержано трое человек, сообщается на сайте Федеральной службы безопасности РФ.

«Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что в период с 2014 года по настоящее время члены структуры осуществляли вербовку жителей Москвы и Московской области в ряды международной террористической организации, организовывали каналы переправки рекрутов на территорию Сирийской Арабской Республики, <…> а также оказывали иное содействие террористической деятельности», - говорится в сообщении.

На территории Сирии рекруты попадали в ряды террористических групп, становясь участниками боевых действий.

В отношении задержанных в Московском регионе возбудили уголовное дело по признакам составов преступлений террористического характера.

В ходе проведения обысков по местам жительства подозреваемых правоохранители нашли и изъяли фальшивые банкноты Банка России, поддельные паспорта, средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся при ведении противоправной деятельности.