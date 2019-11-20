РИАМО - 20 ноя. Жительница Звенигорода Любовь Погончикова отметилась в фестивале-конкурсеамы Подмосковья. Топ 10», многодетная мать стала победительницей в номинации «Семейный проект» и заняла второе место в номинации «Ландшафтный дизайн», говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского округа.

Финальный этап фестиваля-конкурса «Мамы Подмосковье. Топ 10» прошел в Дедовске 15 ноября.

«Любовь Погончикова растит восьмерых детей. Вместе они занимаются выращиванием цветов, рассады и овощей, ведут подсобное хозяйство. Для того чтобы их семейное дело развивалось и дальше, торгово-промышленная палата Московской области вручила жительнице нашего округа подарочный сертификат на промокод к специальному проекту по развитию и сопровождению бизнеса «ЭТО БИЗНЕС». Поздравляю Любовь с победой и желаю ей дальнейших успехов», - сказал глава муниципалитета Андрей Иванов.

Основная задача конкурса, организованного министерством социального развития Московской области, - пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства, а также раскрытие творческого потенциала семьи.