РИАМО - 20 ноя. В начале 2020 года на землях Лесфонда в Одинцовском городском округе будет снесена незаконная постройка, где жила агрессивная собака, которая нападала на людей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Многочисленные жалобы поступали от жителей Городка-17 в соцсетях на агрессивных собак, которые проживают на территории незаконного строения, возведенного на землях Лесфонда. Глава муниципалитета Андрей Иванов дал поручение о принятии необходимых мер, чтобы предотвратить нападение животных на людей.

«Несчастный случай уже произошел: покусаны ребенок и женщина, которая пыталась его защитить. Мы не имеем права допустить повторения этого. Очевидно, что эти постройки на землях Лесфонда незаконны», - сказал Иванов.

Он уточнил, что полицейские уже установили личность хозяина постройки. Ему выдано предписание о том, что в январе следующего года строение снесут, а освободившуюся территорию приведут в порядок.

Ранее агрессивную собаку вывезли в приют для животных «Гав», расположенный в Малых Вяземах.