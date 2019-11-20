РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 20 ноя. В подмосковных Котельниках 21 ноября пройдет первое занятие детского шахматного клуба, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Шахматный клуб для юных участников программы MEGA friends запускает «МЕГА Белая Дача» совместно с Академией мыслителей.

«Шахматный клуб для детей с 4 до 12 лет стартует 21 ноября. Каждого ребенка обещают научить играть и побеждать за два месяца», – говорится в сообщении.

Пока школа открыла всего 12 мест. Занятия будут проходить по четвергам в 17:00 на протяжении двух месяцев. Ученики, которые пройдут полный курс и не пропустят ни одного занятия, получат диплом и подарки от организаторов.

Занятия будут проходить в здании №2 в пространстве «Культура на высоте». Вход свободный, однако необходима регистрация в программе MEGA friends на сайте www.mega.ru.