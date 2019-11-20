РИАМО - 20 ноя. В Одинцовском городском округе Подмосковья свой 115-й день рождения отметила Васильевская школа, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«На торжественном мероприятии присутствовали ветераны педагогического труда, директора образовательного учреждения разных лет, педагоги и ученики. Кроме того, с праздником школу поздравили летчики пилотажной группы «Стрижи», - говорится в сообщении.

Васильевская общеобразовательная школа является одной из старейших в муниципалитете. На мероприятии, посвященном ее юбилею, выступила вокальная кавер-группа «Ирис» Никольского культурно-досугового центра.