РИАМО - 20 ноя. После обращения жителей поселка Летний отдых заменили водопропускную трубу на улице Горького, так как объект обеспечивает беспрепятственный сток воды на примыкающих к дорожному полотну съездах, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Значительные средства мы закладываем в ремонт уже имеющейся дорожной сети. В 2019 году мы отремонтировали 43 участка дорог общего пользования местного значения площадью почти 217 тысяч квадратных метров. Помимо этого, стараемся оперативно реагировать и на обращения граждан, касающиеся таких, казалось бы, небольших проблем. Мелочей в содержании дорог не бывает», — подчеркнул глава округа Андрей Иванов.

Рабочие демонтировали старую водопропускную трубу, провели необходимые земляные работы и установили новый элемент поселковой ливневки.

По окончании монтажа трубы на отремонтированном участке было уложено новое асфальтовое покрытие.