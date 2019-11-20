РИАМО - 20 ноя. В парке «Раздолье» Одинцовского городского округа 23 ноября состоится фестиваль народного творчества, для гостей подготовили программу с концертами, мастер-классами и играми, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«На фестивале будут представлены различные активности. Вниманию гостей праздника разных возрастов предложат музыкальные номера, мастер-классы, конкурсы и тематические игровые занятия», - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте администрации городского округа, все пришедшие на праздник смогут познакомиться с изделиями народного промысла и продегустировать различные блюда.

Откроется фестиваль в 10:00. Вход на мероприятие свободный.

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