РИАМО - 20 ноя. На следующей неделе для участников программы «Активное долголетие» в Одинцовском городском округе пройдет игра «Что? Где? Когда?», также пенсионеров на этой неделе приглашают на йогу и зумбу, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Для участников регионального проекта «Активное долголетие» в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха проходят различные занятия. Например, в четверг в 10:00 пройдут занятия по йоге, в 11:00 по зумбе. На 10:00 пятницы запланирована скандинавская ходьба.

«Кроме того, 29 ноября члены клуба «Активное долголетие» могут принять участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Ее начало в 14 часов», - говорится в сообщении.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Сделать это можно с помощью приложения «Мобильный центр социальных услуг» или обратившись в центр социального обслуживания населения по месту жительства.

Целью региональной программы «Активное долголетие» является поддержание активного и здорового образа жизни пожилых людей.