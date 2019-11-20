РИАМО - 20 ноя. В 2019 году детской хоровой школе «Подлипки» в Королеве выделили 16,9 миллиона рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов, на эти деньги закуплено новое оборудование, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В 2017-2018 году впервые за 90 лет существования здания хоровой школы в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» провели капитальный ремонт и техническое переоснащение учреждения. В школе обустроили концертный зал, где восстановили историческую лепнину, комфортные учебные помещения и буфет.

«В 2019 году хоровой школе «Подлипки» выделили 16,9 миллиона рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов. На эти средства были закуплены новые пианино, интерактивное оборудование, дополнительное оборудование для концертного зала и учебных классов, а также концертный духовой клавишный орган! И это будет пятый орган в Подмосковье. Торжественная инаугурация нового духового органа состоится 29 ноября», – сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Общая стоимость органа составила 6,6 миллиона рублей. Использовать орган будут не только в концертах, фестивалях и конкурсах, но также в учебном процессе. Инструмент подойдет для исполнения сольных органных произведений, а также партий органа в различных произведениях с участием хора, камерного оркестра, камерных ансамблей.