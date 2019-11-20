РИАМО - 20 ноя. Московская область традиционно примет участие в антитабачной кампании в рамках Международного дня отказа от курения, который отмечается 21 ноября во многих странах, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

День отказа от курения был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году. В рамках даты во многих странах активистами и представителями учреждений здравоохранения проводятся различные просветительские, благотворительные и другие мероприятия, призванные просвещать население о вреде никотина и способах отказа от курения.

«Употребление табака является своего рода «входными воротами» для других зависимостей – алкогольной или наркотической. В Подмосковье организована масштабная работа, направленная на снижение числа курильщиков: в течение всего года проводятся профилактические лекции и беседы со школьниками и молодежью, круглые столы и семинары по вопросам вреда, который наносит табак», – сказал главный внештатный нарколог Московской области Виталий Холдин.

Он добавил, что в любом наркологическом диспансере региона жители могут получить консультацию по поводу лечения табачной зависимости. Также они могут обратиться за помощью в 62 кабинета по отказу от курения, работающие в медорганизациях региона. В этом году такой возможностью воспользовались почти 30 тысяч человек.

Специалисты готовы оказать бесплатную психологическую помощь, дать рекомендации и назначить лечение. Также большое внимание уделяется профилактике курения среди молодежи.

«Профилактические тестирования учеников показывают рост числа курящих школьников. И происходит это не только за счет сигарет, но и из-за повального увлечения электронными устройствами. Тем временем, уже доказано, что жидкость в вейпах вызывает риск развития множество опасных заболеваний, в том числе и онкологических. А популярный жевательный табак – снюс – очень быстро приводит к развитию никотиновой зависимости», – отметил Холдин.

Главный нарколог области напомнил, что табачная зависимость – пагубная привычка, от которой можно и нужно избавляться, а специалисты в Московской области готовы прийти на помощь. При этом самый простой способ избежать вредной привычки – никогда не начинать курить.