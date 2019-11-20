РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 ноя. В связи с аварийно-восстановительными работами 15 домов в поселке Дубровицы подмосковного Подольска в среду остались без тепла, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«В связи с аварийно-восстановительными работами на котельной поселка Дубровицы 20 ноября в многоквартирных домах поселка с 12:00 до окончания работ перестали подавать отопление. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», – написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отопление отключили в домах №№1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 19, 69, 70, 71, 72, 73. Работы проводит МУП «Подольская теплосеть».