РИАМО - 20 ноя. Строительство дома культуры началось в поселке Горки-10 Одинцовского городского округа, завершение которого планируется к четвертому кварталу 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Проектом предусмотрено возведение трехэтажного здания дома культуры площадью 5,9 тысячи квадратных метров», – сообщил начальника регионального Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Здание будет разделено на функциональные блоки: спортивный, концертный и кружковый. В спортивном блоке разместятся универсальный спортивный зал с трибунами на 150 зрителей и тренажерный зал.

В концертном блоке обустроят киноконцертный зал на 400 зрителей, кафе на 50 посадочных мест и буфет. Также предусмотрены помещения для кружков. Там будут проходить занятия по интересам для жителей всех возрастов.

«Планируемый срок окончания строительства – четвертый квартал 2020 года», – отметил Гарибян.

Заказчиком выступает МБУ культуры клубного типа «Горковский муниципальный сельский Дом культуры».