РИАМО - 20 ноя. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин завел аккаунты в социальных сетях.

«Всем привет! Теперь я – в социальных сетях. Так я смогу напрямую рассказывать обо всем, что строится в Москве, о решениях, которые мы принимаем, о том, что это даст городу», - написал Хуснуллин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Найти заммэра Москвы теперь можно во всех основных соцсетях — Twitter, Facebook, Instagram и «ВКонтакте».

Хуснуллин занимается вопросами градостроительной политики и строительства в мэрии Москвы с 2010 года.