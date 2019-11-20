РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 20 ноя. Полицейские Домодедова раскрыли серию квартирных краж, за совершение данных преступлений задержали уроженца одной из республик Средней Азии, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Домодедово поступило заявление от 33-летней женщины поселка Санаторий Подмосковье о хищении из ее квартиры ноутбука, ювелирных украшений и денежных средств. Общая сумма ущерба составила 233 тысячи рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении данного преступления 38-летний уроженец одной из республик Средней Азии. Полицейскими установлена причастность задержанного к совершению двух аналогичных преступлений на территории городского округа Домодедово. Общая сумма ущерба составила 240 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника Следственным управлением УМВД России по городскому округу Домодедово возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, составляет 10 лет лишения свободы.

В отношении задержанного следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.