РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 ноя. Жители подмосковных Люберец, Котельников, Дзержинского и Лыткарина могут по телефону задать вопросы по предоставлению полицией госуслуг в электронном виде, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Уважаемые жители городских округов Люберцы, Котельники, Дзержинский и Лыткарино! По возникшим вопросам по работе портала госуслуг вы можете обратиться по телефонам: 8(495)554-50-77, 8(495)554-92-54», – говорится в сообщении.

МУ МВД предоставляет государственные услуги, в том числе в электронном виде, в сфере миграции, проведения добровольной дактилоскопической регистрации, по получению справки о наличии судимости, регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений.

Более полная информация представлена на портале госуслуг, на официальном сайте МВД РФ и на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.