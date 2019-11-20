РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 ноя. Высадка хвойных деревьев пройдет 23 ноября в подмосковных Люберцах на Малаховском озере со стороны улицы Шоссейная, сообщил председатель общественной палаты горокруга Петр Ульянов.

«В эту субботу мы на озере будет высаживать хвойные деревья, пройдет экоакция. Экологическая культура должна начаться с малого. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый житель принял участие в этой акции. К сожалению, время пока не известно, его мы доведем до вас отдельно», – сказал Ульянов.

По его словам, в посадке деревьев примет участие приглашенный эколог.