РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 ноя. Рекордсменка мира по конькобежному спорту, жительница подмосковного Красногорска Халида Воробьева будет проводить занятия для пенсионеров в новом центре долголетия, который откроют в округе в 2020 году, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина обсудила с Воробьевой реализацию программы «Активное долголетие» в округе.

«Прославленная спортсменка приняла приглашение главы округа принять активное участие в реализации программы губернатора Московской области «Активное долголетие» и даже предложила проводить регулярные занятия для пенсионеров в новом центре долголетия, открытие которого запланировано в начале 2020 года», – говорится в сообщении.

Воробьева – мастер спорта международного класса по конькобежному спорту, автор мирового рекорда на дистанции 1500 метров (Медео, 1978 год), 4-х кратная чемпионка мира по спринтерскому многоборью и 10-ти кратная чемпионка России среди ветеранов.

Стать участником программы «Активное долголетие» может любой пенсионер Подмосковья, с перечнем бесплатных занятий и экскурсий можно ознакомиться в мобильном приложении «Соцуслуги» в разделе «Активное долголетие» и на портале dolgoletie.mosreg.ru.