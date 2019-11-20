РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 20 ноя. Порядка 50 ветеранов труда из подмосковных Котельников в текущем году смогли воспользоваться услугой бесплатного зубопротезирования, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Протезирование зубов в наше время является одной из самых дорогостоящих и самой востребованной услугой среди населения старшего возраста. В 2019 году Котельниковской городской поликлинике удалось увеличить в два раза количество пациентов, относящихся к категории «Ветеран труда», которые смогли воспользоваться данной услугой бесплатно – с 25 до 50 человек», – сказала заведующая стоматологическим отделением Котельниковской поликлиники Валентина Покровская.

Это удалось благодаря активному взаимодействую с отделом социальной защиты города и главным стоматологом 3-го медицинского округа.

«Все жители Котельников, относящиеся к категории «Ветеран труда», выразившие желание воспользоваться услугами по протезированию в текущем году, смогут до конца года использовать эту возможность. На очереди остались только те ветераны, кто пожелал по разным причинам использовать свою льготу в следующем, 2020 году», – заключила Покровская.