РИАМО - 20 ноя. Застолье двух пенсионеров закончилось поножовщиной в подмосковном Ногинске, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

В Ногинске на улице Луначарского из дома в больницу доставили пенсионера 1946 года рождения с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции мужчина 1948 года рождения», - сказал собеседник агентства

Преступление произошло в ссоре в ходе совместного распития спиртных напитков. По данному факту возбуждено уголовное дело.