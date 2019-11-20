РИАМО - 20 ноя. Для подмосковных властей очень важна поддержка со стороны федерального центра, а также взаимодействие с ним, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал регионы обратить больше внимания на взаимодействие с федеральным центром при выполнении нацпроектов.

«Подмосковье сотрудничает с правительством во многих задачах. Благодаря федеральной поддержке проводим благоустройство городов, строим дороги, развиваем инфраструктуру, решаем проблемы дольщиков. Наш Центр управления регионом обменивается данными с ключевыми ведомствами – МЧС, МВД, Минобороны и другими. Все это сотрудничество очень важно», - написал Воробьев в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Воробьев отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о ходе работы по созданию двух детских медицинских центров, которые откроются в Красногорске и Балашихе. Также губернатор отметил, что в регионе продолжается работа по созданию центров для одаренных детей.

Кроме того, Воробьев сообщил Путину, что строительство транспортной развязки в Химках стартует в конце 2019 – начале 2020 года и завершится в 2021 году.