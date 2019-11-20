РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 ноя. Сорок жителей Балашихи стали лауреатами премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Церемонию награждения провели в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Красногорске 19 ноября.

«Первую награду на премии «Наше Подмосковье» глава региона вручил самой юной участнице конкурса – 19-летней жительнице Балашихи Полине Зуевой. Она организует конкурс талантов и красоты «Юная краса Балашихи» для социально ориентированных девушек от 14 до 18 лет. Также среди лауреатов премии балашихинцы Андрей Пакулин с семейным проектом «Мир добрых сердец» и Юлдус Хисматуллина с проектом «Ресурсный класс как пример инклюзивного образования в начальной общеобразовательной школе Балашихи», – говорится в сообщении.

Всего лауреатами губернаторской премии «Наше Подмосковье» стали 40 жителей Балашихи.

Премия «Наше Подмосковье» была создана по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2013 году. Ее основной целью является поддержка социальных инициатив жителей региона. В конкурсе на получение премии принимают участие уже реализованные проекты, которые приносят общественную пользу.

Ключевая особенность проведения конкурса в 2019 году заключается в отсутствии первых, вторых и третьих призовых мест. Все лауреаты были награждены равными премиями в размере 180 тысяч рублей.