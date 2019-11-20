РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 ноя. До конца текущего года в Московский областной центр охраны материнства и детства Люберец поступит десять видов нового современного оборудования, сообщила главный врач МОЦОМД Татьяна Мельник.

«У специалистов нашего центра появилась возможность оказывать качественную медицинскую помощь самым маленьким пациентам в детском стационаре и беременным женщинам. Для нас особо важны новые инкубаторы и аппараты искусственной вентиляции легких, которые позволяют спасти жизнь новорожденных с экстремально низкой массой тела. Ранее в центре уже было установлено 23 таких аппарата», – сказала Мельник.

По ее словам, в 2019 году в центр уже поступило 14 наименований оборудования – аппараты искусственной вентиляции легких, электрокардиограф, неонатальные мониторы, наркозно-дыхательный аппарат и другие.