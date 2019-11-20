РИАМО - 20 ноя. В состав команды от Московской области на национальном чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс» входят 88 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«Сегодня стартовал V Национальный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» – 2019. От Московской области в нем принимают участие 88 человек, среди них 33 школьника, 39 студентов и 16 специалистов. Они покажут свое мастерство в 57 компетенциях», – сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.

По словам министра, всего на финальный этап чемпионата в Москву приехало более 1,8 тысячи человек из всех регионов страны. За время проведения на площадках чемпионата пройдут соревнования по 62 основным и 31 презентационным компетенциям.

«В этом году наши ребята продемонстрируют свое мастерство по ряду новых компетенций, например, «адаптированная физическая культура», «администрирование отеля», «веб-разработка», «информационная безопасность» и другие», – отметила она.

«Сегодня участники команды Московской области на семи площадках сражаются по компетенциям в сферах информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, а также компетенциям медицинского и педагогического профиля. Впереди еще два дня соревнований, результаты будут известны 22 ноября. Болеем за нашу команду!» – отметила Каклюгина.

«Абилимпикс» – соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве.