РИАМО - 20 ноя. Инфляция в Московской области по итогам октября 2019 года оказалась на 0,06% ниже среднероссийской и составляет 0,04% против 0,1%, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства потребительского рынка и услуг.

«Продукты питания за месяц подорожали на 0,04%, непродовольственные товары - на 0,43%», - уточнил глава областного Минпотребрынка Владимир Посаженников.

В разрезе товарных групп наибольший рост цен в октябре наблюдался на сливочное масло – на 1,21%, крупу и бобовые – на 1,09%.

Напротив, снизились цены на плодоовощную продукцию (включая картофель) – на 1,12%, в том числе морковь подешевела на 13,25%, картофель – на 12,98%, репчатый лук – на 8,4%, свежая белокочанная капуста – на 6,54%, яблоки – на 11,7%. Также снизились цены на сахар-песок (на 6,29%) и подсолнечное масло (на 0,67%). Цены на другие товары из перечня социально значимых продуктов питания практически не изменились.

По абсолютным показателям цены на основные продукты питания в Подмосковье ниже, чем в Москве. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по Московской области за октябрь составила в среднем 4168,97 рубля, что ниже на 813,3 рубля, чем в Москве. По сравнению с декабрем предыдущего года стоимость условного набора снизилась на 0,25% (в Москве выросла на 1,94%).

«Согласно представленным данным мы видим, что колебание цен находится в пределах нормы», - резюмировал Посаженников.