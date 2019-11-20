РИАМО - 20 ноя. Бесконтрольное закапывание в глаза сосудосуживающих капель может привести к хроническим заболеваниям, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Сегодня, чтобы убрать синдром сухого глаза, большинство людей покупают сосудосуживающие капли, которые дают моментальный эффект. Но никто порой даже не задумывается, что самолечением наносят вред своим глазам.

«После того, как человек закапывает в глаза капли, сосуды быстро сужаются, глаза белеют, и вы чувствуете себя хорошо, но через 20 минут глаза снова краснеют. При регулярном закапывании эффект уходит и возникает обратное действие: рецепторы сосудов теряют чувствительность к сосудосуживающему препарату и глаза снова краснеют», – сказала врач-офтальмохирург городской больницы №1 Красногорска Мария Петрова.

По мнению офтальмологов, синдром сухого глаза – это распространенное явление. Подобная проблема возникает из-за нарушения липидной пленки. Это именно тот слой глаза, который препятствует его высыханию. Когда пациент закапывает сосудосуживающие капли в глаза с нарушенной липидной пленкой, он травмирует их еще больше.

За последнее время число пациентов, приходящих на прием к офтальмологам Красногорской городской больницы №1 с жалобами на раздражение и красноту глаз, увеличилось и достигает порядка 90%. Зачастую люди обращаются к врачам уже после того, как самостоятельно назначили препараты и лечились бесконтрольно в течение нескольких недель или месяцев, а то и больше.

«При синдроме сухого глаза необходимо обратиться к врачу и не заниматься самолечением, так как это может спровоцировать такие заболевания, как хронический блефарит, конъюнктивит, язва роговицы глаза и другие заболевания», – резюмировала Петрова.