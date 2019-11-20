РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 ноя. Свыше 30 люберецких пенсионеров в среду побывали с экскурсией в Красногорске в рамках проекта «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Порядка 35 пенсионеров из Люберец отправились сегодня (20 ноября – ред.) организованной группой в подмосковный Красногорск. Они прогулялись по городу, ознакомились с его знаковыми достопримечательностями», – говорится в сообщении.

Туристическая поездка прошла в рамках проекта «Активное долголетие в Подмосковье».

Также пенсионеры в среду побывали в картинной галерее Люберец. Ее сотрудники провели для них увлекательную экскурсию о Люберецком крае, рассказали о коллекции Ботко-Манжан и показали интерактивную выставку «Просто гениально!».

С 10 июня 2019 года в Подмосковье реализуется программа «Активное долголетие», которая направлена на поддержку здорового образа жизни пожилых людей. Пенсионеры Московской области смогут бесплатно посещать кружки и спортивные секции, включенные в данную программу, а также бесплатно ездить на экскурсии. Присоединиться к программе могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет.

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