РИАМО - 20 ноя. Столичные следователи организовали проверку по факту наезда грузового автомобиля на женщину с ребенком около жилого дома в Москве, сообщила РИАМО в среду сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

В среду днем в районе дома №7 по улице Костякова автомобиль Hyundai Porter, двигаясь задним ходом, наехал на женщину с ребенком, которые находились на тротуаре. Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится проверка по информации одного из мессенджеров по факту наезда на женщину с ребенком в коляске», - сказала Иванова.

Она подчеркнула, что следователи организовали проверочные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшей аварии. По результатам данной проверки примут процессуальное решение.