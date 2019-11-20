РИАМО - 20 ноя. В подмосковных лесах полностью выполнили работы по обустройству и прочистке противопожарных минерализованных полос в рамках выполнения профилактических противопожарных мероприятий государственного задания на 2019 год, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«За год нами проведено устройство 1928 и прочищено 3869 километров противопожарных минерализованных полос и барьеров. Территории на границе с лесными массивами очищены от горючих материалов, проведена вспашка трактором грунта шириной от 1,4 метра. Это действенная профилактическая мера, которая не дает огню переходить с одного лесного участка на другой», - сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

Минерализованная полоса - полоса поверхности земли определенной ширины, очищенная от лесных горючих материалов или обработанная почвообрабатывающими орудиями, либо иным способом до сплошного минерального слоя почвы.

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