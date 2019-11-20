РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 20 ноя. В Домодедовской женской консультации на учет по беременности в текущем году встали около двух тысяч женщин, сообщила врач акушер-гинеколог Домодедовской женской консультации Наталья Данилова.

Круглый стол с ведущими специалистами по женскому здоровью прошел в Домодедове в среду. Его организовала Торгово-промышленная палата округа в рамках Всемирной недели предпринимательства. Координатором выступила руководитель Домодедовского центра реабилитации лиц с ограниченными возможностями «Надежда» Мария Ильина.

«За 10 месяцев 2018 года взято на учет по беременности 1883 женщины, за 10 месяцев этого года уже взято 1966 женщин», – сказала Данилова.

Она также добавила, что на территории Домодедова 44 тысячи женщин фертильного возраста, то есть тех, кто способен к вынашиванию и рождению ребенка. Всего за 10 месяцев 2019 года женскую консультацию посетили 75559 женщин.

Всемирная неделя предпринимательства – международный проект, охватывающий 165 стран, направленный на формирование предпринимательской культуры и развитие предпринимательского потенциала.

В Домодедове ВНП проходит в шестой раз. Традиционно в рамках недели предпринимательства проводятся лекции от ведущих предпринимателей города в старших классах школ округа, тематические мероприятия для разных направлений бизнеса и обучающие мероприятия.