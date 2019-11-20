РИАМО - 20 ноя. На конференции «Дороги Российской Федерации: влияние национальных проектов» форума «Транспортная неделя – 2019» команде Московской области вручили диплом за комплексный подход в работе по обеспечению безопасности дорожного движения при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В этом году Московская область вошла в состав участников нацпроекта. Награду министру транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексею Гержику вручил первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

«В проектную команду БКАД на территории Подмосковья входят сотрудники областного Минтранса, «Мосавтодора» и ГИБДД региона. В области безопасности дорожного движения в Подмосковье реализуется комплекс мероприятий, который включает: строительство тротуаров и освещения, обустройство пешеходных переходов, ограждений, установку дорожных знаков, светофоров и искусственных неровностей», — говорится в сообщении.

Также в регионе проводят пропаганду безопасности дорожного движения среди водителей. Минтранс области и ГИБДД разбирают каждое ДТП с погибшими и предлагают мероприятия по повышению безопасности аварийного и потенциально-опасного участка.

Для достижения показателей нацпроекта к 2024 году необходимо обеспечить снижение количества мест концентрации ДТП в два раза, по сравнению с 2017 годом, и достичь показателя смертности от ДТП, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения.

Кроме того, в 2019 году было отремонтировано 480 региональных дорог. Процент дорожной сети в нормативном состоянии по итогам года должен составить 65,4%.

Всего в 2019 году Московская область направила более 40 миллиардов рублей на реализацию мероприятий нацпроекта, из них свыше 600 миллионов – финансирование федерального бюджета, остальная часть – бюджет региона.