РИАМО - 20 ноя. «Почта России» выпустила коллекционные открытки специально для выставки, посвященной русскому балету, говорится в сообщении пресс-службы АО «Почта России».

«Тема русского балета является одной из наиболее ценных и значимых для филателистов и коллекционеров. Думаю, что эти открытки также станут основой своеобразной коллекции. Мы с радостью доставим эти почтовые карточки», - сказал директор филиала макрорегиона Москвы Дмитрий Адушев.

Презентация открыток состоялась в присутствии известных деятелей отечественной культуры, руководства Почты России и МВЦ «Музей Моды». Гости мероприятия могли отправить коллекционные открытки с уникальным хештегом «почтароссии_моданавсегда» в любую точку мира.

В новом выставочном пространстве Музея Моды созданы зоны императорских театров, балетных сезонов Дягилева, советского периода в истории отечественного балета. Центральное место на выставке посвящено 30-летию визита Рудольфа Нуреева в СССР.

Каждый этап жизни этого великого артиста посетители выставки могут проследить по уникальным снимкам фотографа Мариинского театра (тогда Кировского) Валентина Барановского.

Выставка продлится с 20 ноября 2019 года по 20 января 2020 года в музейно-выставочном центре «Музей Моды».