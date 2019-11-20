РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 20 ноя. В подмосковных Котельниках в ходе рейда выявили и демонтировали незаконные рекламные конструкции возле пяти объектов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Рейд по выявлению незаконной рекламы прошел в среду.

«Сотрудники администрации Котельников выявили в разных частях города незаконно размещенные рекламные конструкции, а также проверили соблюдение правил торговли и предоставления сферы услуг. По итогам выездной проверки были демонтированы рекламные конструкции у пяти объектов», – говорится в сообщении.

Представители администрации также дали нарушителям разъяснения в сфере защиты прав потребителей и соблюдения законодательства.

Подобные рейды на территории Котельников проводятся на ежедневной основе.