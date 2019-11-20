РИАМО - 20 ноя. Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на ввод в эксплуатацию мультитемпературного складского комплекса в районе деревни Вырубово в Одинцовском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

На складе будет храниться сырье для производства мясных полуфабрикатов.

«Ввод объекта позволит создать 60 рабочих мест. Проект находился на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Объем инвестиций в проект составил 1,8 миллиарда рублей.

Общая площадь объекта составляет 22 тысячи квадратных метров. Застройщик − ООО «ТПФ «Каскад». Открыть объект планируют в декабре 2019 года.