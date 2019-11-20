РИАМО - 20 ноя. На публичных слушаниях жителям столицы понравились проекты реновации районов Выхино-Жулебино, Нагатинский Затон, Котловка, Академический, Проспект Вернадского, они также высказали предложения по улучшению проектов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Проекты предусматривают улучшение жилищных условий и создание комфортной городской среды для 16-20 тысяч московских семей», – уточнила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она отметила, что во всех пяти районах в проектах предусмотрено строительство недостающей социальной инфраструктуры – школ, детских садов, ФОКов, поликлиник, культурных центров.

По ее словам, собрания участников публичных слушаний прошли оживленно. Москвичи задали разработчикам вопросы по транспортной доступности, парковкам, благоустройству, озеленению и на другие темы.

Также жителям столицы напомнили, что они могут направить предложения по проектам планировки с 20 по 26 ноября в окружные градостроительные комиссии или по электронной почте на адрес комиссии. Все предложения и замечания будут тщательно изучены.