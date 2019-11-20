РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 ноя. Универсальная ярмарка для жителей и гостей Подольска пройдет на территории микрорайона Климовск с 25 ноября по 1 декабря, сообщается на сайте администрации горокруга.

«С 25 ноября по 1 декабря на улице Ленина, 20, у Дома культуры «Машиностроитель» предприниматели из разных регионов России представят для реализации продукты питания, товары повседневного спроса, легкой промышленности, молочную продукцию, разнообразные сувениры, поделки ручной работы, школьные принадлежности, декор и многое другое», – говорится в сообщении.

Организатор ярмарки – ООО «МосОблЯрмарка».

Ярмарка проводится на основании постановления администрации Подольска в целях удовлетворения спроса жителей на различные виды товаров, возможности приобретения их в шаговой доступности и обеспечения горожан качественной сельскохозяйственной продукцией по доступным ценам.