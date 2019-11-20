РИАМО - 20 ноя. Следователи в ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения двух детей в подмосковном Солнечногорске установили их местонахождение – дети находились у своей матери, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

Одиннадцатого ноября в Солнечногорске двое детей 11 и 12 лет вышли из дома и пошли в неизвестном направлении. Об их безвестном исчезновении в правоохранительные органы сообщила опекун. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«В ходе допросов детей и их матери установлено, что несовершеннолетние посредством мобильной связи попросили свою мать забрать их от опекуна, поскольку они хотят проживать с ней. Женщина согласилась, после чего 11 ноября прибыла на территорию поселка Андреевка Солнечногорска, откуда, не ставя в известность опекуна, забрала детей с их согласия и увезла в Брянск по месту своего проживания», — говорится в сообщении.

Фактов совершения кем-либо противоправных действий в отношении несовершеннолетних не установлено, медицинским освидетельствованием наличия телесных повреждений не выявлено.

По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия и дачи правовой оценки действиям каждого из участников уголовного дела.