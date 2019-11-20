РИАМО - 20 ноя. Предстоящая ночь может стать самой морозной с начала осени, температур воздуха может зафиксироваться на отметке от минус 5 до минус 8 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«У нас уже давно не было такой антициклональной погоды. К утру температура понизится до минус 5, не исключено, что в некоторых районах температура упадет до минус 8», - сказала Позднякова.

Она добавила, что ожидать осадков и усиления ветра предстоящей ночью не стоит. Однако в некоторых районах города может образоваться гололедица