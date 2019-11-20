РИАМО – 20 ноя. Таксисты составляют около 80% из всех зарегистрированных самозанятых граждан в России, налог на профессиональный доход введен в первую очередь для этой категории работников, сообщила журналистам в среду председатель Общественного совета по развитию такси в регионах РФ Ирина Зарипова.

Эксперимент по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» проходит в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Пилотный проект стартовал 1 января 2019 года.

«Сам статус (самозанятые – ред.), он уже пришел. Те же пилотные регионы – Калуга, Московская область, город Москва, Республика Татарстан, которые приняли этот «пилот». Из них процентов 80 составляют водители такси в качестве самозанятых», - сказала Зарипова.

Она уточнила, что более 50% таксистов в России работают нелегально. Введение налога на самозанятых в первую очередь нацелено на них - водители получили возможность легализоваться.

«Еще один из острых вопросов, который мы обсуждаем, - это трудовые отношения. Есть сторонники трудовых отношений, которые считают, что если водитель работает в таксопарке, с ним должен быть заключен трудовой договор, но в такси трудовых отношений уже несколько лет нет. <…> Введение статуса самозанятого позволит в том числе решить, наверное, частично вопрос трудовых отношений», - добавила Зарипова.

Она также сообщила, что не ожидает роста цен на таксомоторные перевозки после того, как закон о самозанятых вступит в полную силу.

Граждане, которые не имеют работодателя или наемных сотрудников и самостоятельно предоставляют услуги другим гражданам и организациям, могут зарегистрироваться как самозанятые и выплачивать налог с полученных доходов.

Статус самозанятого позволяет отчислять налог в размере 4% дохода, полученного от физического лица, и 6%, если средства предоставило юридическое лицо. Ежегодный доход самозанятого при этом не должен превышать 2,4 миллиона рублей.