РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 ноя. Апелляционный суд признал законным постановление Госжилинспекции о привлечении к ответственности Люберецкого отделения «Всероссийского добровольного пожарного общества» из-за непроверенного газового оборудования в ряде квартир, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Госжилинспекция проверила деятельность ЛРО МОО «ВДПО» по содержанию газового оборудования в домах №№18 и 24 на улице 3-е Почтовое отделение в Люберцах. Установлено, что в 2018 году в ходе проверки вышеуказанных домов на предмет наличия тяги в вентиляционных каналах и дымоходах, из 80 квартир дома №18 «ВДПО» не проверило 35 квартир, а в доме №24 из 80 имеющихся оказалась непроверенной 41 квартира. Кроме того, организация нарушила законодательно установленный график проведения обследований.

«Сотрудники ГЖИ составили акт проверки и выдали «ВДПО» постановление о необходимости выплаты денежных штрафов в размере 90 тысяч рублей по каждому дому за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», – сказала руководитель областного надзорного ведомства Ольга Федина.

Не согласившись с вынесенными постановлениями, организация направила заявление об их отмене в Арбитражный суд Московской области. Однако суд решил отказать «ВДПО» в удовлетворении заявленных требований. Но сумму штрафа снизили до 40 тысяч рублей за каждый дом.

Тогда сотрудники организации обратилась в 10-й арбитражный апелляционный суд с жалобой на заключение Арбитражного суда Московской области. Изучив все материалы и обстоятельства дела, судья вынес постановление, согласно которому решение Арбитражного суда Московской области оставлено без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения.

«Только после этого нарушители оплатили наложенные штрафы, подтвердив выплату предоставленными в Госжилинспекцию квитанциями», – заключила Федина.