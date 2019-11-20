РИАМО – 20 ноя. Во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России» в следующем году могут принять участие порядка 50 регионов страны, сообщила в среду председатель Общественного совета по развитию такси в РФ Ирина Зарипова.

«В 2019 году состоялся второй всероссийский конкурс такси. Этот конкурс позволяет находить отличия между обычным автолюбителем и профессиональным водителем такси. <…> В 2020 году охват этого конкурса будет, по нашим прогнозам, еще выше. В 2019 году приняли участие 29 регионов, в следующем году планируется около 40-50 регионов», - сказала Зарипова.

Она отметила, что в этом году лучшим водителем такси в России стала девушка из Республики Татарстан.

Как уточняется на сайте конкурса, состязания в этом году провели в два этапа: региональный и федеральный. У участников оценивали теоретические знания, практические навыки, профессиональное мастерство, знание законов, регулирующих деятельность такси, и так далее.

К конкурсу допустили водителей, работающих в таксопарках, и индивидуальных предпринимателей, имеющих разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Финал прошел на площадке гоночной трассы Формулы-1 на «Сочи Автодром».