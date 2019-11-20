РИАМО - 20 ноя. В доме правительства Московской области состоялась торжественная церемония закрытия заключительного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года – 2019», по результатам конкурса лучшим воспитателем стал сотрудник структурного подразделения школы №44 Перми Евгений Пепеляев, передает корреспондент РИАМО.

«Мы с командой основательно готовились и сделали все возможное, чтобы показать лучшие качества. Мой проект направлен на внедрение интерактивных форм взаимодействия детского сада и семьи и различные формы организации этого взаимодействия», - сказал Пепеляев.

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина добавила, что специально для проведения Всероссийского конкурса участникам в регионе было выделено три площадки для проведения этапов соревнований.

«Мы надеемся, что всем воспитателям очень понравилось, мы принимали воспитателей со всей страны, порядка 80 человек - все командами. У нас было три площадки в Одинцове, Красногорске и доме правительства Московской области. Соответственно на них проходили всевозможные мастер-классы все пять дней, я думаю, что всем понравилось», - добавила Каклюгина.