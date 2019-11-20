РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 ноя. Каток под открытым небом начали заливать в центральном парке «Пехорка» в Балашихе, его планируют открыть для посетителей 1 декабря, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Самый большой каток с искусственным льдом под открытым небом в Подмосковье обустроили в центральном парке в Балашихе в 2018 году.

«В парке «Пехорка» идет активная подготовка зимних забав для жителей и гостей Балашихи. Уже приступили к заливке катка под открытым небом, который начнет работать 1 декабря, во время торжественного открытия зимнего сезона во всех парках Московской области, если позволит температурный режим», – сказала директор объединенной дирекции парков городского округа Александра Медведева.

Она добавила, что на катке будут организованы прокат коньков и продажа горячих напитков, оборудовано помещение для переодевания.

Также 1 декабря зимний сезон откроют и в Пестовском парке в микрорайоне Железнодорожный.