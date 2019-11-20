РИАМО - 20 ноя. Первый в истории показ мод в движущемся поезде «Аэроэкспресса» прошел на Шереметьевском направлении, на показе продемонстрировали весенне-летние коллекции 2020 года российских и зарубежных дизайнеров.

Показ состоялся в двухэтажном аэроэкспрессе, который курсирует между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево.

Свои коллекции представили Сергей Ефремов, Анастасия Кучугова, Zima, Freedom Atelier, Rainbow и другие дизайнеры.

По прибытии в аэропорт свою коллекцию «Путешествующая аристократка» представила именитый дизайнер Виктория Андреянова.

Организатором мероприятия стало российское агентство First Fashion Group, которое славится модными показами в аэропорту, на крыше небоскреба, в тропической оранжерее и других экзотических местах.

Первый двухэтажный состав аэроэкспресса запустили на Шереметьевском направлении 9 ноября.