РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 ноя. Врачи гинекологического отделения городской больницы №1 подмосковного Красногорска благодаря новому цифровому оборудованию могут диагностировать заболевания женской репродуктивной системы на ранних стадиях, говорится в сообщении пресс-службы КГБ №1.

В Красногорскую городскую больницу №1 поступил новый цифровой кольпоскоп. Этот прибор отличается от своих предшественников наличием цифровой камеры. Во время процедуры врачи могут делать фотографии, а также фиксировать данные на видео. Оборудование поступило по программе «Здравоохранение Подмосковья».

«Кольпоскопическое исследование предполагает исследование репродуктивной системы у женщин. При помощи оптических инструментов, которые увеличивают размер осматриваемых органов, врачи могут диагностировать различные заболевания на ранней стадии: изучить характер эрозий, выявить дисплазию и возможные онкологические заболевания», – сказала заведующая гинекологическим отделением больницы Елена Родина.

Поступившее оборудование также позволяет в случае необходимости дистанционно проконсультироваться с коллегами для определения дальнейшей тактики ведения пациентки.