РИАМО - 20 ноя. В Подмосковье проведена оценка деятельности трех организаций по племенному животноводству, по итогам их рассмотрения принято решение о внесении предприятий в государственный племенной регистр, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

68-е заседание комиссии по проведению экспертизы племенных стад прошло в Минсельхозпроде Московской области.

«Комиссией рассмотрены комплекты документов трех предприятий Подмосковья с целью определения вида племенной организации в области племенного животноводства. Это научное учреждение ФГБНУ ВНИИплем из Пушкинского городского округа, Племзавод «Повадино» из Домодедова и «Московское» по племенной работе» из Ногинска», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

ФГБНУ ВНИИплем были представлены документы четырех селекционных центров – красно-пестрой, холмогорской, по красной степной и джерсейской породам КРС. Речь идет о ЗАО Племзавод «Повадино», являющегося племенным репродуктором по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы, а также АО «Московское» по племенной работе» – селекционно-генетическом центре по крупномасштабной селекции в скотоводстве.

«В результате проведенной экспертизы представленных материалов, Комиссия отметила соответствие этих организаций действующим нормативным документам и правилам определения видов организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства», – отметил Разин.

Он также подчеркнул, что члены комиссии приняли положительное решение о ходатайстве перед министерством сельского хозяйства Российской Федерации о включении подмосковных животноводческих предприятий в государственный племенной регистр.

Кроме того, в рамкам заседания комиссии были рассмотрены результаты оценки быков-производителей по качеству потомства по итогам текущего года, которую провело РИСЦ ОАО «Московское» по племенной работе».